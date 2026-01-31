Aydın'da Jandarmadan Büyük Operasyon: 152 bin 800 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Efeler'de düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Efeler ilçesi, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüphelilerin kullandığı evde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 152 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirildi ve maddelere el konuldu.

Olayla ilgili olarak S.D. (26) ve C.Ö. (28) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın jandarmasının, uyuşturucu kullanımını ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

