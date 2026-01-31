Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 4 Kişi Yaralandı

Kızıltepe'de silahlı kavga: 4 yaralı

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Mardin’in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi Galericiler Sitesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemleri alırken çatışmanın boyutunu belirlemeye çalıştı.

Kavgada G.Ç (28), R.K (60), V.K (46) ve A.K (51) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor; yetkililer gelişmelerle ilgili açıklama yapacaklarını bildirdi.

