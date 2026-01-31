Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 4 Kişi Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Atatürk Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı; yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:24
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:24
Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 4 Kişi Yaralandı

Kızıltepe'de silahlı kavga: 4 yaralı

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Mardin’in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi Galericiler Sitesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemleri alırken çatışmanın boyutunu belirlemeye çalıştı.

Kavgada G.Ç (28), R.K (60), V.K (46) ve A.K (51) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor; yetkililer gelişmelerle ilgili açıklama yapacaklarını bildirdi.

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI.

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI.

YARALILAR, KENTTEKİ ÇEŞİTLİ HASTANELERE KALDIRILDI

