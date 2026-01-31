Atlas Çağlayan’ın Ailesini Tehdit Eden Şüpheli Diyarbakır’da Tutuklandı
İstanbul Emniyeti ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucu tutuklama
İstanbul Güngören'de 14 Ocak 2026 tarihinde meydana gelen olayda bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik ölüm tehdidi içerikli mesajlar gönderildiği ve ailenin ikamet adresine asılsız ihbarlar yapıldığı tespit edildi.
Olayla ilgili yürütülen çalışmayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gerçekleştirdi; soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.
Tehdit mesajlarını gönderen ve asılsız ihbarlarda bulunan şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu dün Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince M.Y.K. (19) gözaltına alındı.
Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.
