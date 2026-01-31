Atlas Çağlayan’ın Ailesini Tehdit Eden Şüpheli Diyarbakır’da Tutuklandı

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesini ölüm tehdidiyle hedef alan M.Y.K. (19), Diyarbakır’da gözaltına alınıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:20
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:20
Atlas Çağlayan’ın Ailesini Tehdit Eden Şüpheli Diyarbakır’da Tutuklandı

Atlas Çağlayan’ın Ailesini Tehdit Eden Şüpheli Diyarbakır’da Tutuklandı

İstanbul Emniyeti ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucu tutuklama

İstanbul Güngören'de 14 Ocak 2026 tarihinde meydana gelen olayda bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik ölüm tehdidi içerikli mesajlar gönderildiği ve ailenin ikamet adresine asılsız ihbarlar yapıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili yürütülen çalışmayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gerçekleştirdi; soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

Tehdit mesajlarını gönderen ve asılsız ihbarlarda bulunan şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu dün Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince M.Y.K. (19) gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

İSTANBUL GÜNGÖREN'DE ÇIKAN KAVGADA BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBEDEN 17 YAŞINDAKİ ATLAS ÇAĞLAYAN'IN...

İSTANBUL GÜNGÖREN'DE ÇIKAN KAVGADA BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBEDEN 17 YAŞINDAKİ ATLAS ÇAĞLAYAN'IN AİLESİNİ TEHDİT ETTİĞİ İDDİASIYLA DİYARBAKIR'DA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Jandarmadan Büyük Operasyon: 152 bin 800 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
2
Mardin Kızıltepe’de 7’inci kattan düşen 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
3
Gaziantep’te Sahte Para ile Hayvan Alarak Besiciyi Dolandıran 3 Şüpheli Yakalandı
4
Atlas Çağlayan’ın Ailesini Tehdit Eden Şüpheli Diyarbakır’da Tutuklandı
5
Uludağ'da Fahri Otel Telesiyejinde Arıza: 51 Tatilci Kurtarıldı
6
Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 4 Kişi Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları