Antalya'da Gecekonduda Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Yangın, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1171 sokak üzerinde bulunan müstakil bir gecekonduda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cezaevinde tutuklu bulunan Hasan ismindeki bir şahsın evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanlar çıktığını gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti.

Müdahale ve Söndürme Çalışmaları

İhbar üzerine adrese sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri, alevlerin bitişik nizamda bulunan diğer müstakil evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.

Can Kaybı Yok, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı bildirilmedi.

Kız Çocuğunun Gözyaşları

Olay anında babaannesi ile birlikte kaldığı öğrenilen ev sahibinin kızı, yangını haber alarak adrese geldi. Küçük kız, ailesinin daha önce yaşadığı evin yanışını ve ekiplerin söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi; komşuları tarafından sakinleştirildi.

