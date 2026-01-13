Diyarbakır'da Kursa Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır Bağcılar'daki Selahaddin-i El Eyyubi Kur’an Kursu'na düzenlenen silahlı saldırıda Yasin Acun hayatını kaybetti, güvenlik görevlisi Osman Çimen yaralandı; iki şüpheli yakalandı.

Olayın Detayları

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1086 Sokak adresinde bulunan Selahaddin-i El Eyyubi Kur’an Kursunda silahlı saldırı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan şahıslar yolda karşılaşınca tartışma büyüdü.

Tartışma sırasında M.E.Y. silahını çekti; bu sırada Yasin Acun yakınlardaki kursta sığınmaya çalıştı. Kardeş oldukları öğrenilen M.E.Y. ve M.E.Y., kursa girerek silahla ateş açtı.

Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kurşunların isabet ettiği Yasin Acun hayatını kaybederken, kursun güvenlik görevlisi Osman Çimen (35) yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acun’un cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Gelişmeler ve Soruşturma

Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek geniş kapsamlı çalışma başlattı. Olayın failleri olduğu belirlenen M.E.Y. ve M.E.Y., kullandıkları tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

