Siirt-Kurtalan Karayolu'nda Kaza: Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı — 1 Yaralı

Siirt-Kurtalan karayolunda hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü yaralandı, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:45
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:45
Kaza Detayları

Siirt’te hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt-Kurtalan karayolu üzerinde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı.

Müdahale ve İnceleme

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne sağlık ekipleri müdahale etti ve sürücü daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları