Siirt-Kurtalan Karayolu'nda Kaza: Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı — 1 Yaralı

Kaza Detayları

Siirt’te hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt-Kurtalan karayolu üzerinde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı.

Müdahale ve İnceleme

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne sağlık ekipleri müdahale etti ve sürücü daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

