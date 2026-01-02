Balıkesir Gömeç’te Tüfekli Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Olayın Detayları

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bir saldırganın restorana tüfekle ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamerasına yansıdığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gürkan T. (42) isimli şahıs, Kızko Sahili’ndeki restorana giderek işletme sahibi Ahmet Ercan’dan bir şişe alkollü içecek istedi. İşletme sahibinin bu isteği reddetmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Gürkan T. daha sonra restorandan uzaklaştı ve yaklaşık iki saat sonra elinde bir tüfekle geri dönerek kapıdan girer girmez etrafa gelişigüzel ateş açtı.

Saldırının, 2026’nın ilk saatlerinde gerçekleştiği ve güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi. Restoranda bulunan ve işletme sahibine yardım için gelen Hasan Durka (36), Zafer A., işletme sahibi Ahmet E. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

Hasan Durka olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Zafer A. ise kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. İşletme sahibi Ahmet E. ve ismi öğrenilemeyen kadın tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki saatlik bir kovalamacanın ardından Gürkan T.’yi yakaladı.

Cenaze Töreni

İlçenin sevilen gençlerinden olan Hasan Durka, Gömeç Çarşı Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Gömeç Kabristanı’nda toprağa verildi. Cenazeye; Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Belediye Başkanı Melih Bağcı, daire amirleri, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, Edremit Körfezi ilçelerinin spor kulüpleri yöneticileri ve yüzlerce Gömeçli katıldı.

