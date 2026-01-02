DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.872.286,38 -0,42%

Balıkesir Gömeç’te Tüfekli Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde tüfekli saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı; saldırgan yakalandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 23:08
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 23:08
Balıkesir Gömeç’te Tüfekli Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Balıkesir Gömeç’te Tüfekli Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Olayın Detayları

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bir saldırganın restorana tüfekle ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamerasına yansıdığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gürkan T. (42) isimli şahıs, Kızko Sahili’ndeki restorana giderek işletme sahibi Ahmet Ercan’dan bir şişe alkollü içecek istedi. İşletme sahibinin bu isteği reddetmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Gürkan T. daha sonra restorandan uzaklaştı ve yaklaşık iki saat sonra elinde bir tüfekle geri dönerek kapıdan girer girmez etrafa gelişigüzel ateş açtı.

Saldırının, 2026’nın ilk saatlerinde gerçekleştiği ve güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi. Restoranda bulunan ve işletme sahibine yardım için gelen Hasan Durka (36), Zafer A., işletme sahibi Ahmet E. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

Hasan Durka olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Zafer A. ise kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. İşletme sahibi Ahmet E. ve ismi öğrenilemeyen kadın tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki saatlik bir kovalamacanın ardından Gürkan T.’yi yakaladı.

Cenaze Töreni

İlçenin sevilen gençlerinden olan Hasan Durka, Gömeç Çarşı Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Gömeç Kabristanı’nda toprağa verildi. Cenazeye; Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Belediye Başkanı Melih Bağcı, daire amirleri, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, Edremit Körfezi ilçelerinin spor kulüpleri yöneticileri ve yüzlerce Gömeçli katıldı.

İstediği verilmeyince restorana tüfekle böyle saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı

İstediği verilmeyince restorana tüfekle böyle saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Silahla Boğazından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti
2
Aksaray'da Seyir Halindeki FIAT Otomobil Kaputundan Çıkan Dumanla Alev Aldı
3
Denizli'de soba yangını: 93 yaşındaki Zehra Bursalı hayatını kaybetti
4
Kayseri’de Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı, 523 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi
5
Malatya'da Meteor Gökleri Aydınlattı — Anı Kamerada
6
İskenderun’da Asayiş Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
7
Erzin'de 3 İşyeri ve 1 Motosikleti Çalan Şüpheli Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları