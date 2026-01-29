Antalya'da Kaybolan 11 Yaşındaki Çocuk Adana'da Bulundu

Olay ve arama çalışmaları

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Murtuna Mahallesi'nde yaşayan 5. sınıf öğrencisi A.B. (11), 26 Ocak Pazartesi günü ailesiyle birlikte serada çalıştığı sırada annesine lavaboya gideceğini söyleyerek eve gitti. Montunu aldıktan sonra evden ayrılan çocuk, üç gündür haber alınamayınca aile polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekipleri ile birlikte AFAD, Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma Derneği ve vatandaşlar bölgede arama başlattı. Ekipler, çocuğun evden ayrıldıktan sonra gidiş istikametindeki arazi ve ormanlık alanlarda, su kuyuları ve ağaçlık alanlarda iz aradı.

Adana'da bulunma ve teslim

Araştırmalar sürerken emniyetten gelen haber aileyi umutlandırdı: Adana Otogarı'nda kameralara yakalanan çocuk, polis tarafından Adana'nın Ceyhan ilçesinde yemek yerken bulundu. A.B., ailesine teslim edilmek üzere Adana İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Baba Utku Biçer, oğlunun Antalya Otogarı'ndan Adana'ya giden bir otobüse bindiğinin belirlendiğini, dün akşam kendilerine otogarda KGYS entegreli Yüz Tanıma Sistemi kameraları tarafından tespit edildiği bilgisinin verildiğini söyledi.

