Bandırma'da Genç Kıza Sözlü Taciz İddiası: Şüpheli Adli Kontrolle Serbest

Bandırma'da Kaşif Acar Caddesi'nde yürüyen M.S. (21), A.T. (52) tarafından sözlü taciz iddiasıyla şikayette bulundu; şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 19:35
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 19:35
Olayın Detayları

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kadının sözlü tacize uğradığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kaşif Acar Caddesi üzerinde yürüyen M.S. (21), arkasından gelen A.T. (52) tarafından sözlü olarak taciz edildiğini öne sürdü.

Genç kadın, olayın ardından emniyete giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından A.T., adliyeye sevk edildi; mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

