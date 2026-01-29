Bandırma'da Genç Kıza Sözlü Taciz İddiası: Şüpheli Adli Kontrolle Serbest
Olayın Detayları
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kadının sözlü tacize uğradığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kaşif Acar Caddesi üzerinde yürüyen M.S. (21), arkasından gelen A.T. (52) tarafından sözlü olarak taciz edildiğini öne sürdü.
Genç kadın, olayın ardından emniyete giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından A.T., adliyeye sevk edildi; mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
BANDIRMA’DA GENÇ KADINA SOKAK ORTASINDA TACİZ İDDİASI.. ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI