Kartepe’de ATV Kavgası: Çocuklar Mağdur Oldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tatil için gelen bir grup ile ATV işletmecileri arasında yaşanan kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı ve karakolda son buldu. Olayda en çok etkilenenler çocuklar oldu; 10 yaşındaki Esma Hazal Çetinkaya, babasının gözleri önünde darbedildiğini anlattı.

Olayın gelişimi

İddiaya göre, mühürlenen Kartepe Green Park Otel sahasında İstanbul’dan 4 araçla gelen yaklaşık 15 kişilik grup, çocuklarını eğlendirmek için bölgedeki bir işletmeden 5 ATV kiraladı. Tur sırasında işletme çalışanlarının sık sık dur-kalk yapması ve bir rehberin "Turunuz bitti" diyerek araç anahtarını alması tartışmaya yol açtı.

Çalışanların, gruptaki bir kişinin 15 yaşındaki arkadaşını yumrukladığını öne sürmesiyle olay büyüdü. Bölgeye çağrılan diğer çalışanların da karışmasıyla iddiaya göre yaklaşık 20 kişilik grup, tatilci aileye saldırdı. Yaşananlar vatandaşlar tarafından anbean cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Mağdur ve tanık ifadeleri

Naci Kaanoğlu yaşananları, kartla ödeme yapmak istediklerini, işletmenin nakit çalıştığını söylemesi üzerine yaklaşık 20 bin TL ödeyip 5 ATV kiraladıklarını anlatarak özetledi. Kaanoğlu, rehberin anahtarı alıp "Sizin turunuz bitti, buraya kadar" dediğini ve sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğünü söyledi.

Ali Çetinkaya ise çocuklarının gözü önünde saldırıya uğradıklarını belirterek, "Bize bıçak çektiler, silahla tehdit ettiler" dedi. Çetinkaya, darp raporu aldıklarını ve "Kulağımdan ve burnumdan kan geldi" şeklinde ifade verdi.

Olayın en büyük psikolojik mağdurlarından 10 yaşındaki Esma Hazal Çetinkaya, "Ben çok ağladım, titriyordum... Benim babama 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular. Psikolojik olarak çok etkilendim" diyerek yaşadığı korkuyu aktardı.

Tanıklardan Metehan da olayın, ATV sürüşü sırasında rehberin anahtarı alıp kişileri indirmesi ve hakaretlerin ardından büyüdüğünü, bazı saldırganların belinde çakı ve silah benzeri şeyler olduğunu söyledi.

İşletme açıklaması

İşletme yaptığı açıklamada, "Olay öncesinde darbedildiğini ve gasbedildiğini iddia eden vatandaşların kurallara uymadığı için tur haklarının iptal edildiği söylenmiştir" ifadelerini kullandı. İşletme, basına yansıyan görüntülerin olayın başlangıcına ait olmadığını savunarak, "Konu yargıya intikal etmiştir, adli merciler tarafından soruşturma yürütülmektedir" dedi ve olayın "babanın çocuğu yanında darp edilmesi" biçiminde yansıtılmasının doğru olmadığını belirtti.

Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu; olayla ilgili soruşturma adli mercilerce sürdürülüyor.

ESMA HAZAL ÇETİNKAYA