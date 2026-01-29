Kartepe’de ATV Kavgası: Çocuklar Mağdur Oldu

Kartepe'de tatilci grup ile ATV işletmecileri arasında çıkan kavga karakolda bitti. 10 yaşındaki Esma, babasının darbedildiğini anlattı; taraflar şikayetçi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 19:15
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 19:15
Kartepe’de ATV Kavgası: Çocuklar Mağdur Oldu

Kartepe’de ATV Kavgası: Çocuklar Mağdur Oldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tatil için gelen bir grup ile ATV işletmecileri arasında yaşanan kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı ve karakolda son buldu. Olayda en çok etkilenenler çocuklar oldu; 10 yaşındaki Esma Hazal Çetinkaya, babasının gözleri önünde darbedildiğini anlattı.

Olayın gelişimi

İddiaya göre, mühürlenen Kartepe Green Park Otel sahasında İstanbul’dan 4 araçla gelen yaklaşık 15 kişilik grup, çocuklarını eğlendirmek için bölgedeki bir işletmeden 5 ATV kiraladı. Tur sırasında işletme çalışanlarının sık sık dur-kalk yapması ve bir rehberin "Turunuz bitti" diyerek araç anahtarını alması tartışmaya yol açtı.

Çalışanların, gruptaki bir kişinin 15 yaşındaki arkadaşını yumrukladığını öne sürmesiyle olay büyüdü. Bölgeye çağrılan diğer çalışanların da karışmasıyla iddiaya göre yaklaşık 20 kişilik grup, tatilci aileye saldırdı. Yaşananlar vatandaşlar tarafından anbean cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Mağdur ve tanık ifadeleri

Naci Kaanoğlu yaşananları, kartla ödeme yapmak istediklerini, işletmenin nakit çalıştığını söylemesi üzerine yaklaşık 20 bin TL ödeyip 5 ATV kiraladıklarını anlatarak özetledi. Kaanoğlu, rehberin anahtarı alıp "Sizin turunuz bitti, buraya kadar" dediğini ve sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğünü söyledi.

Ali Çetinkaya ise çocuklarının gözü önünde saldırıya uğradıklarını belirterek, "Bize bıçak çektiler, silahla tehdit ettiler" dedi. Çetinkaya, darp raporu aldıklarını ve "Kulağımdan ve burnumdan kan geldi" şeklinde ifade verdi.

Olayın en büyük psikolojik mağdurlarından 10 yaşındaki Esma Hazal Çetinkaya, "Ben çok ağladım, titriyordum... Benim babama 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular. Psikolojik olarak çok etkilendim" diyerek yaşadığı korkuyu aktardı.

Tanıklardan Metehan da olayın, ATV sürüşü sırasında rehberin anahtarı alıp kişileri indirmesi ve hakaretlerin ardından büyüdüğünü, bazı saldırganların belinde çakı ve silah benzeri şeyler olduğunu söyledi.

İşletme açıklaması

İşletme yaptığı açıklamada, "Olay öncesinde darbedildiğini ve gasbedildiğini iddia eden vatandaşların kurallara uymadığı için tur haklarının iptal edildiği söylenmiştir" ifadelerini kullandı. İşletme, basına yansıyan görüntülerin olayın başlangıcına ait olmadığını savunarak, "Konu yargıya intikal etmiştir, adli merciler tarafından soruşturma yürütülmektedir" dedi ve olayın "babanın çocuğu yanında darp edilmesi" biçiminde yansıtılmasının doğru olmadığını belirtti.

Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu; olayla ilgili soruşturma adli mercilerce sürdürülüyor.

ESMA HAZAL ÇETİNKAYA

ESMA HAZAL ÇETİNKAYA

NACİ KAANOĞLU

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Tehlikeli Taşımacılık Kamerada: İzmir Yolu'nda Dengesiz Saman
2
Beşiktaş'ta Fren Yerine Gaza Basınca Zincirleme Kaza Kamerada
3
Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
4
Kaputta 808 Sentetik Ecza Yakalandı: Manisa'da 4 Kişi Tutuklandı
5
Kahramanmaraş'ta bin 422 kaçak cep telefonu ele geçirildi
6
Kocaeli'de servis minibüsü tıra çarptı: 6 yaralı
7
Gazipaşa'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları