Kars'ta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

Kars'ta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde 5. kattan asansör boşluğuna düşen Savaş Güzel (26) hayatını kaybetti; olay sonrası tahkikat başlatıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 19:33
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 19:33
Olay, Merkez Mahallesi Davut Aksu Caddesi'ndeki binada gerçekleşti

Kars'ta bir binanın 5. katından asansör boşluğuna düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Merkez Mahallesi Davut Aksu Caddesi üzerinde bulunan Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında meydana geldi. Yaralama suçundan denetimli serbestlik kararı bulunan Savaş Güzel (26), rutin imza işlemi için Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne geldi. İşlemlerini tamamlayan Güzel, iddiaya göre 5. kattan aşağı inmek için asansöre binmek istediği sırada kapının açılmasıyla asansör boşluğuna düştü.

Olayın üzerinden geçen 2 günün ardından saat 16.00 civarında binada görevli personel durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Güzel'in cenazesi bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği kesinleşen Güzel'in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

