Gaziantep'te İşçi Servisi Şarampole Devrildi: 10 Yaralı

Gizli buzlanma kazaya yol açtı

Gaziantep’te gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan işçi servisi, yol kenarındaki şarampole devrildi. Kaza, Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi Karacaburç Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen işçi servisi, zeminin kaygan olması nedeniyle kontrolünü yitirip devrildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, araçta bulunan işçileri çıkararak yardım etti.

Kaza sonrası bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 10 işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

