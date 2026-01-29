Gaziantep'te İşçi Servisi Şarampole Devrildi: 10 Yaralı

Gaziantep’te gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan işçi servisinin şarampole devrilmesi sonucu 10 işçi hafif şekilde yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 19:17
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 19:17
Gizli buzlanma kazaya yol açtı

Gaziantep’te gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan işçi servisi, yol kenarındaki şarampole devrildi. Kaza, Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi Karacaburç Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen işçi servisi, zeminin kaygan olması nedeniyle kontrolünü yitirip devrildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, araçta bulunan işçileri çıkararak yardım etti.

Kaza sonrası bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 10 işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

