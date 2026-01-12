Çerkezköy’de Feci Kaza: Kızılpınar-Çerkezköy Yolunda 3 Yaralı

Çerkezköy'de Kızılpınar-Çerkezköy yolu üzerinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı; yaralılar Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:58
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:07
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, Kızılpınar-Çerkezköy yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilin yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza anı

Olayda, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada araçta bulunan üç kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Müdahale ve tahliye

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Trafik ve soruşturma

Kaza nedeniyle bölgede trafik kısa süreli olarak kontrollü sağlandı; hasar gören aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

