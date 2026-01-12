Bergama'da 5 Milyon Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi — 6,5 Milyon TL Değerinde

İzmir'in Bergama ilçesinde durdurulan kamyonda 5 milyon bandrolsüz sigara ele geçirildi; piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 500 bin TL.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:58
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:58
Bergama'da 5 Milyon Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi — 6,5 Milyon TL Değerinde

Bergama'da Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Milyon Paket Ele Geçirildi

Operasyon ve Ele Geçirilenler

İzmir’in Bergama ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri savcılık koordinesinde, dün Zeytindağ Mahallesi’nde şüpheli bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bandrolsüz olduğu tespit edilen toplam 5 milyon adet/dal sigara ele geçirildi. Jandarma ekiplerince el konulan kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 500 bin TL olduğu belirlendi.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma ve adli işlemler ilgili birimler tarafından sürdürüyor.

İZMİR’İN BERGAMA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BİR KAMYONA DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASA...

İZMİR’İN BERGAMA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BİR KAMYONA DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON 500 BİN TL OLAN 5 MİLYON ADET BANDROLSÜZ KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

İZMİR’İN BERGAMA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BİR KAMYONA DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da dereye düşen 53 yaşındaki Hüseyin C. hayatını kaybetti
2
Aydın'da 'Çember' Operasyonu — 43 Aranan Şahıs Yakalandı
3
Bafra'da silahlı saldırı: Şüpheli Mehmet K. teslim oldu ve tutuklandı
4
Keçiören'de Kar Küreme ve Tuzlama Seferberliği — Yaya Güvenliği Sağlanıyor
5
Erdek'te Apartman Yangını: Daire Küle Döndü, Can Kaybı Yok
6
Nazilli'de 1 Ton Portakal Çalan Şüpheli Suçüstü Yakalandı
7
Ergani'de Oto Sanayide Patlama: 4 Yaralı, 1'i Ağır

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları