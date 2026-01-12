Bergama'da 5 Milyon Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi — 6,5 Milyon TL Değerinde

Bergama'da Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Milyon Paket Ele Geçirildi

Operasyon ve Ele Geçirilenler

İzmir’in Bergama ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri savcılık koordinesinde, dün Zeytindağ Mahallesi’nde şüpheli bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bandrolsüz olduğu tespit edilen toplam 5 milyon adet/dal sigara ele geçirildi. Jandarma ekiplerince el konulan kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 500 bin TL olduğu belirlendi.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma ve adli işlemler ilgili birimler tarafından sürdürüyor.

