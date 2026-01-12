Sivas'ta Tipi Yüzünden Kapanan Yolda Cenaze Aracını İş Makineleri Açtı

Köy yolunu kapatan tipi, nakil aracının ilerlemesini engelledi; ekipler seferber oldu

Sivas kırsalında etkisini arttıran tipi, bazı köy yollarının kapanmasına neden oldu. Çevirme köyü yolunun karla kapanması üzerine, köydeki cenazeyi almak için yola çıkan nakil aracı ilerleyemedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli kar ve fırtına uyarısı bulunan bölgede, yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı yerleşim birimlerine araç ulaşımı sağlanamadı. Bu gelişme üzerine yetkililer ulaşım için çalışma başlattı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ve iş makinesi operatörleri kapanan yolda seferber oldu. Yapılan çalışmalar sonucunda, karla kaplanan yol iş makinelerinin çabasıyla açılarak nakil aracının güvenli bir şekilde ulaşımı sağlandı.

Çalışma, bölgedeki ulaşımın normale dönmesine katkı sağlarken, yetkililer vatandaşları meteorolojik uyarılara dikkat etmeleri konusunda uyardı.

