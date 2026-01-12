Sakarya Karasu'da Jandarma Kaçakçılık Operasyonunda 1 Tutuklama

Karasu'da jandarma operasyonunda Ö.C.(43) gözaltına alındı; silah ve fişek ele geçirildi, şüpheli adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:00
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:00
Operasyon ve gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Karasu ilçesinde düzenlenen operasyonda Ö.C.(43) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler ve adli süreç

Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü ve 10 adet değişik çapta fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

