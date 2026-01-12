Kocaeli’de 6 milyon 350 bin TL'lik kaçak makaron ve tütün ele geçirildi

Gebze'de 9 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 350 bin TL olan bandrolsüz makaron, sigara kutusu ve 3 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:01
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:07
Kocaeli’de 6 milyon 350 bin TL'lik kaçak makaron ve tütün ele geçirildi

Kocaeli’de 6 milyon 350 bin TL'lik kaçak makaron ve tütün ele geçirildi

Gebze'de 9 Ocak'ta düzenlenen operasyon

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 9 Ocak tarihinde Gebze'de belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 350 bin TL olan 2 milyon 750 bin adet bandrolsüz boş makaron, 2 milyon 420 bin adet boş sigara kutusu ile 3 bin 40 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

