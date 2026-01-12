Kocaeli’de 6 milyon 350 bin TL'lik kaçak makaron ve tütün ele geçirildi
Gebze'de 9 Ocak'ta düzenlenen operasyon
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 9 Ocak tarihinde Gebze'de belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 350 bin TL olan 2 milyon 750 bin adet bandrolsüz boş makaron, 2 milyon 420 bin adet boş sigara kutusu ile 3 bin 40 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
KOCAELİ'DE DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 6 MİLYON 350 BİN TL OLAN BANDROLSÜZ MAKARON, SİGARA KUTUSU VE KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.