Osmaniye'de Müstakil Evde Yangın Söndürüldü

Osmaniye'de gece saatlerinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay Yeri ve İhbar

Yangın, gece saatlerinde Korkut Ata Mahallesi 7583 Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Hasar ve İnceleme

Yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü ve can kaybı yaşanmadı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından evde gerekli incelemeler yapıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililerce çalışma başlatıldı.

