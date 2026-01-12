Osmaniye'de Müstakil Evde Yangın Söndürüldü

Osmaniye Korkut Ata Mahallesi 7583 Sokak'ta çıkan müstakil ev yangını, Osmaniye Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:20
Osmaniye'de Müstakil Evde Yangın Söndürüldü

Osmaniye'de Müstakil Evde Yangın Söndürüldü

Osmaniye'de gece saatlerinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay Yeri ve İhbar

Yangın, gece saatlerinde Korkut Ata Mahallesi 7583 Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Hasar ve İnceleme

Yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü ve can kaybı yaşanmadı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından evde gerekli incelemeler yapıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililerce çalışma başlatıldı.

OSMANİYE’DE MÜSTAKİL BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN KISA SÜREDE MÜDAHALESİYLE...

OSMANİYE’DE MÜSTAKİL BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN KISA SÜREDE MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

OSMANİYE’DE MÜSTAKİL BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN KISA SÜREDE MÜDAHALESİYLE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lüleburgaz'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
2
Bursa Kestel'de Kuryeye Şiddet: O Anlar Kamerada
3
Samsun İlkadım'da 50 Bin TL'lik Motosiklet Hırsızlığı — Şüpheli Gözaltında
4
Bebek Otel'de Kaçak Bölümler Yıkılıyor
5
Aksaray'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 8 Yaralı
6
Aksaray'da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
7
Biga'da Karla Kaplanan 2 Köy Yolu Açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları