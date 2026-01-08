Antalya'da Müstakil Ev Kül Oldu: Sahibi Gözyaşlarına Boğuldu

Olay

Antalya'nın Kepez ilçesinde saat 23.30 sıralarında, Hüsnü Karakaş Mahallesi 5724 sokak üzerindeki müstakil bir gecekonduda yangın çıktı. Sokaktan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi; adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Komşular yangına ilk müdahaleyi kendi imkânlarıyla yapmak istese de alevler kısa sürede büyüdü ve kontrol edilemedi.

Müdahale

Adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, alev topuna dönen gecekondudaki yangına müdahale etti. Yangın sırasında evin boş olması muhtemel bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda evin çatısı çöktü ve yapı büyük ölçüde küle döndü.

Ev Sahibinin Tepkisi

Yangın anında bir akrabasının yanında bulunan ve olayı haber alarak gelen Rüya isimli kadın, küle dönen evini görünce sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sırasında evine girmek isteyen kadını polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

İnceleme

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma ve inceleme başlattı.

