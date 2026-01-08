Tekirdağ Muratlı'da Uyuşturucu Operasyonu: Sentetik Hap ve Esrar Ele Geçirildi

Emniyet ekipleri iki ayrı olayda suç unsurlarına el koydu

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kadın üzerinde yaptıkları aramada 2 adet kapalı kutu içerisinde toplam 100 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Muradiye Mahallesi'nde devriye gezen Çarşı ve Mahalle Bekçileri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde, içime hazır vaziyette 2 gram esrar ve bir uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Araçtaki 4 şahıs, ifade işlemleri için Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şahıslar hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek, "Narkotik ekiplerimiz, halkımızın huzur ve güvenliği için aynı titizlikle görev yapmayı sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

