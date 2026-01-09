Karaman'da Fırtına: Çatı Uçtu, Ağaç Araçlara Zarar Verdi

Karaman'da fırtına kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi

Karaman'da akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına, kent genelinde bir dizi olumsuzluğa yol açtı. Kısa sürede şiddetlenen rüzgâr, bazı bölgelerde maddi hasara sebep oldu.

Hasar ve müdahale

Zembilli Ali Efendi Mahallesi 827. Sokak'ta bir binanın çatısı uçarak sokağı trafiğe kapattı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak belediye ekipleri çatının kaldırılması için bölgedeki çalışmalara başladı.

Yenimahalle'de, Yeşil Camii yakınlarındaki otoparkta fırtınanın etkisiyle bir kısmı kopan ağaç, park halindeki bir aracın üzerine devrilerek hasara neden oldu. Kentin farklı noktalarında ise levhalar, reklam panoları, trafik ışıkları, çöp konteynerleri ve ağaçların devrildiği gözlendi.

Yetkililer, fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Sağlık, polis, itfaiye, belediye ve elektrik arıza ekipleri muhtemel durumlara karşı teyakkuz halinde bekliyor ve olaylara müdahale ediyor.

KARAMAN’DA ETKİLİ OLAN FIRTINADA BİR BİNANIN ÇATISI UÇARAK SOKAĞI TRAFİĞE KAPATTI.