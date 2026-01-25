Antalya'da Otel Odasında 30 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Antalya Muratpaşa'da dün otele giriş yapan 30 yaşındaki Elvan K., odasında avucunda şırınga ile ölü bulundu; cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:32
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:32
Antalya'da Otel Odasında 30 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Antalya'da otel odasında 30 yaşındaki adam ölü bulundu

Olay yeri: Muratpaşa, Elmalı Mahallesi — Saat: 14.00

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir otelde dün öğle saatlerinde giriş yapan Elvan K. (30), otel odasında ölü halde bulundu.

Olay, Elmalı Mahallesi Hasan Subaşı Caddesi üzerindeki otelde saat 14.00 civarında meydana geldi. İddiaya göre, odada temizlik yapan görevli, ilk anda şahsı uyuyor zannettiği Elvan K.'yi uyandırmaya çalıştı; tepki alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede genç adamın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme başlattı.

Görgü ve ilk bulgulara göre, Elvan K.'nin avucunda şırınga bulundu. Cansız beden, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

