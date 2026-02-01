Antalya'da Otobüs Kazası: Hayatını Kaybeden 9 Kişinin İsimleri Belli Oldu

Antalya'da otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti

Kaza ve müdahale

Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu girişinde sabah saat 10.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaşamını yitirdi.

Tekirdağ’dan Antalya’ya doğru yola çıkan, içerisinde 34 yolcu ve mürettebat bulunan, İzzet Karağaç idaresindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, çok katlı kavşağa geldiği sırada yoğun sis ve kayganlaşan yol nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Ardından yan yatıp yaklaşık 90 metre sürüklenen otobüs, bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi.

Arama-kurtarma ve tedavi

Kazayı gören sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Devrilen otobüsün içinde ve altında kalan çok sayıda yolcu itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Antalya Şehir Hastanesi, Döşemealtı Devlet Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kazada 8’i olay yerinde hayatını kaybetti; otobüs şoförü ise hastanede yaşamını yitirdi. Toplamda 21 yaralının tedavisi sürüyor.

Hayatını kaybedenlerin isimleri

Kazada yaşamını yitirenler: Onur Yılmaz (21), Pervin Önel (22), Aslı Çevik (47), Zeynep Koçak (49), Bilgenur Koçak (15), Seymen Çınar Sarı (12), İzzet Karaağaç (53), Resmiye Göktepe (62), Erdil Demirsoy (35).

Yaralıların durumu

Kazada yaralanan İ.D., T.G., K.Ç., Y.O., N. N. Ç., B.D., M.A., A.C, A.D., H.Ç., B.Ç., F. S. G., N. K., F. S., S.S., Y.Y.Y., C.Y., C.L., M.K., A.N.G., S.Ç. isimli kişilerin hastanedeki tedavileri devam ederken; T.F., M.T.L, R.B., R.T., A.D., M.Y.D., F.G., K.M., M.Ö. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Antalya’da otobüs kazasında ölenlerin isimleri belli oldu