Bilecik Bozüyük'te Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Çalışması

Toplum Destekli Polislik ekipleri vatandaşları uyardı

Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu alanlarda bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalarda güncel dolandırıcılık yöntemleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın bilinçlenmesi, dolandırıcılık ve benzeri suçlarla mücadelede en etkili yöntemlerden biridir. Bilgi paylaşıldıkça riskler küçülür"

