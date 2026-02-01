Şanlıurfa'da Otobüsün Çarptığı 5 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Şanlıurfa Haliliye’de Atatürk Bulvarı’nda özel halk otobüsünün çarptığı 5 yaşındaki A.M.T. ağır yaralandı; yoğun bakımda tedavi görüyor, şoför gözaltında.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 17:30
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 17:30
Şanlıurfa'da Otobüsün Çarptığı 5 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Şanlıurfa'da Otobüsün Çarptığı 5 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Kaza ve İlk Müdahale

Şanlıurfa’da ailesiyle birlikte yolun karşı tarafına geçerken özel halk otobüsünün çarptığı A.M.T. (5) ağır yaralandı.

Kaza, önceki gün Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yolun karşı tarafına geçmeye çalışan A.M.T.'ye, sürücüsü henüz öğrenilemeyen özel halk otobüsü çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük Meryem, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve durumu ağır olduğu için yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Soruşturma Sürüyor

Otobüs şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA’DA OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI ÇOCUK AĞIR YARALANDI

ŞANLIURFA’DA OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya Balıkçı Barınağı'nda Denizde Erkek Cesedi Bulundu
2
Şanlıurfa’da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Gözaltı
3
Batman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
4
Antalya Döşemealtı Otobüs Kazası: 9 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
5
Bursa'da kaçan şüpheli bekçinin parmağını ısırdı: Üzerinden 25 gram metamfetamin çıktı
6
Diyarbakır Sur'da Toprak Evde Yangın: Kısmi Çökme, Yaralanma Yok
7
Bolu Kartalkaya'da Jandarma Denetimleri Sürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları