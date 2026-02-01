Şanlıurfa'da Otobüsün Çarptığı 5 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Kaza ve İlk Müdahale

Şanlıurfa’da ailesiyle birlikte yolun karşı tarafına geçerken özel halk otobüsünün çarptığı A.M.T. (5) ağır yaralandı.

Kaza, önceki gün Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yolun karşı tarafına geçmeye çalışan A.M.T.'ye, sürücüsü henüz öğrenilemeyen özel halk otobüsü çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük Meryem, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve durumu ağır olduğu için yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Soruşturma Sürüyor

Otobüs şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA’DA OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI ÇOCUK AĞIR YARALANDI