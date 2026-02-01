Bartın Hanyeri'de Ahşap Ev Yandı: Yaşlı Çift Kurtarıldı

Bartın Hanyeri köyünde çıkan yangında Y.Ö. çiftinin ahşap evi kullanılamaz hale geldi; komşular kurtardı, itfaiye söndürdü, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 17:30
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 18:07
Bartın Hanyeri'de Ahşap Ev Yandı: Yaşlı Çift Kurtarıldı

Bartın Hanyeri'de Ahşap Ev Yandı: Yaşlı Çift Kurtarıldı

Sabah çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi

Bartın’ın Merkez ilçesine bağlı Hanyeri köyünde yaşayan Y.Ö. ve eşinin ikamet ettiği ahşap evde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin hızla büyümesi üzerine çevredeki komşular, yaşlı çifti evden çıkararak kurtardı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Yangının söndürülmesinin ardından çiftin evinin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

O anları cep telefonu ile kaydeden Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, sosyal medya paylaşımında şunları ifade etti: "Sabah saatlerinde çıkan yangına ekipler tarafından müdahale edildi. Çok şükür ki zamanında yapılan müdahale sayesinde ahşap olan ev maalesef yansa da yandaki diğer evlere sıçraması önlendi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olması hepimiz için en büyük teselli oldu".

BARTIN'DA YANAN EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

BARTIN'DA YANAN EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

BARTIN'DA YANAN EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya Balıkçı Barınağı'nda Denizde Erkek Cesedi Bulundu
2
Şanlıurfa’da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Gözaltı
3
Batman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
4
Antalya Döşemealtı Otobüs Kazası: 9 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
5
Bursa'da kaçan şüpheli bekçinin parmağını ısırdı: Üzerinden 25 gram metamfetamin çıktı
6
Diyarbakır Sur'da Toprak Evde Yangın: Kısmi Çökme, Yaralanma Yok
7
Bolu Kartalkaya'da Jandarma Denetimleri Sürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları