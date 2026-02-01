Bartın Hanyeri'de Ahşap Ev Yandı: Yaşlı Çift Kurtarıldı

Sabah çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi

Bartın’ın Merkez ilçesine bağlı Hanyeri köyünde yaşayan Y.Ö. ve eşinin ikamet ettiği ahşap evde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin hızla büyümesi üzerine çevredeki komşular, yaşlı çifti evden çıkararak kurtardı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Yangının söndürülmesinin ardından çiftin evinin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

O anları cep telefonu ile kaydeden Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, sosyal medya paylaşımında şunları ifade etti: "Sabah saatlerinde çıkan yangına ekipler tarafından müdahale edildi. Çok şükür ki zamanında yapılan müdahale sayesinde ahşap olan ev maalesef yansa da yandaki diğer evlere sıçraması önlendi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olması hepimiz için en büyük teselli oldu".

BARTIN'DA YANAN EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ