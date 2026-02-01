İzmir’de Sağanak ve Fırtına: Caddeler Göle Döndü

İzmir’de öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış sonrası merkez ilçelerde cadde ve sokaklar göle döndü.

Etki ve Trafik

Yoğun yağış nedeniyle Konak, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Buca ilçelerinde yollar suyla kaplandı. Altyapı yetersiz kalırken, rögarlardan taşan suların etkisiyle ana arterlerde büyük su birikintileri oluştu. Bu durum trafikte aksamaya yol açtı; sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçların su birikintilerini aşmakta zorlandığı görüldü.

Tarihi Kemeraltı ve Pazar Yerleri

Yağış, çarşı merkezleri ve kapalı pazar yerlerinde de su baskınlarına neden oldu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda rögarların taşması sonucu bazı iş yerleri suyla doldu; esnaf ve vatandaşlar yükselen sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Kent genelinde yağışın etkisi halen devam ediyor.

Görüntülerdeki Görünmez Tehlike

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, sularla kaplı yolda ilerlemeye çalışan bir vatandaşın suyun bulanıklığı nedeniyle fark edemediği bir çukura basarak düştüğü anlar yer aldı. Görüntüler, ani su birikintilerinin oluşturduğu tehlikeyi gözler önüne serdi.

Yetkililer, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaya, derin su birikintilerinden uzak durmaya çağırdı.

