İzmir’de Sağanak ve Fırtına: Caddeler Göle Döndü

İzmir'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve fırtına, kent merkezlerinde cadde ve çarşılarda su baskınlarına neden oldu; bir vatandaşın çukura düşme anı kamerada.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 17:32
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 18:23
İzmir’de Sağanak ve Fırtına: Caddeler Göle Döndü

İzmir’de Sağanak ve Fırtına: Caddeler Göle Döndü

İzmir’de öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış sonrası merkez ilçelerde cadde ve sokaklar göle döndü.

Etki ve Trafik

Yoğun yağış nedeniyle Konak, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Buca ilçelerinde yollar suyla kaplandı. Altyapı yetersiz kalırken, rögarlardan taşan suların etkisiyle ana arterlerde büyük su birikintileri oluştu. Bu durum trafikte aksamaya yol açtı; sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçların su birikintilerini aşmakta zorlandığı görüldü.

Tarihi Kemeraltı ve Pazar Yerleri

Yağış, çarşı merkezleri ve kapalı pazar yerlerinde de su baskınlarına neden oldu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda rögarların taşması sonucu bazı iş yerleri suyla doldu; esnaf ve vatandaşlar yükselen sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Kent genelinde yağışın etkisi halen devam ediyor.

Görüntülerdeki Görünmez Tehlike

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, sularla kaplı yolda ilerlemeye çalışan bir vatandaşın suyun bulanıklığı nedeniyle fark edemediği bir çukura basarak düştüğü anlar yer aldı. Görüntüler, ani su birikintilerinin oluşturduğu tehlikeyi gözler önüne serdi.

Yetkililer, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaya, derin su birikintilerinden uzak durmaya çağırdı.

İZMİR'DE ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ....

İZMİR'DE ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. MERKEZ İLÇELERDE CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNERKEN, BİR VATANDAŞIN SUYUN ALTINDA KALAN ÇUKURA DÜŞTÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

İZMİR'DE ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ....

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya Balıkçı Barınağı'nda Denizde Erkek Cesedi Bulundu
2
Şanlıurfa’da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Gözaltı
3
Batman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
4
Antalya Döşemealtı Otobüs Kazası: 9 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
5
Bursa'da kaçan şüpheli bekçinin parmağını ısırdı: Üzerinden 25 gram metamfetamin çıktı
6
Diyarbakır Sur'da Toprak Evde Yangın: Kısmi Çökme, Yaralanma Yok
7
Bolu Kartalkaya'da Jandarma Denetimleri Sürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları