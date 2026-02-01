Antalya Döşemealtı Otobüs Kazası: 9 Kişinin İsimleri Açıklandı

Kaza Detayları

Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu girişinde sabah saat 10.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Tekirdağ’dan Antalya’ya doğru yola çıkan içinde 34 yolcu ve mürettebat bulunan, İzzet Karağaç idaresindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü çok katlı kavşağa geldiği sırada yoğun sis ve kayganlaşan yol nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Otobüs daha sonra yan yatarak yaklaşık 90 metre sürüklendi ve bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

Kazayı gören sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Devrilen otobüsün içinde ve altında kalan çok sayıda yolcu için sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar Antalya Şehir Hastanesi, Döşemealtı Devlet Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazada 8’i olay yerinde hayatını kaybetti; otobüs şoförü İzzet Karağaağaç ise hastanede yaşamını yitirdi. Toplam 21 yaralının hastanedeki tedavileri sürüyor.

Hayatını kaybedenler: Onur Yılmaz (21), Pervin Önel, (22), Aslı Çevik (47), Zeynep Koçak (49), Bilgenur Koçak (15), Seymen Çınar Sarı (12), İzzet Karaağaç (53), Resmiye Göktepe (62), Erdil Demirsoy (35) hayatını kaybetti.

Yaralılar: İ.D., T.G., K.Ç., Y.O., N. N. Ç., B.D., M.A., A.C, A.D., H.Ç., B.Ç., F. S. G., N. K., F. S., S.S., Y.Y.Y., C.Y., C.L., M.K., A.N.G., S.Ç.’nin hastanede tedavileri devam ederken, T.F. M.T.L, R.B., R.T., A.D., M.Y.D., F.G., K.M., M.Ö. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

ANTALYA’NIN DÖŞEMEALTI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OTOBÜS KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 9 KİŞİNİN İSİMLERİ BELLİ OLDU. (ARŞİV)