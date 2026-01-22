Antalya Gazipaşa'da Otomobil Jandarma Noktasına Çarptı: 4 Yaralı

Antalya Gazipaşa'da otomobil jandarma bekleme noktasına çarptı: 4 yaralı

Kaza ve müdahale

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde bulunan Güney Jandarma Komutanlığı önündeki bekleme noktasına çarptı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kazanın etkisi ve olay yerindeki durum net şekilde görülürken araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ve sağlık işlemleri

Kazada sürücü Mikail A. ile araçtaki Bircan A., Ahsen Neva A. ve Yağız A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Soruşturma

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın detayları ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.

Olay plakası: 63 AJZ 031

