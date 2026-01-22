Yüksekova 'Buz Devri': Araçlara Branda, Çatılarda 3 Metrelik Sarkıtlar

Hakkari'nin Yüksekova'sında dondurucu soğuklar araçları branda ile korunmaya zorladı; çatılarda 3 metreyi geçen dev buz sarkıtları oluştu.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:49
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:54
Soğuk hava ilçeyi felç etti, sokaklarda alışılmadık görüntüler oluştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yaşam adeta durdu. İlçe sokaklarında ve binalarda alışılmadık manzaralar öne çıkıyor.

Sürücüler, sabah araçların çalışmayacağından endişe ederek çareyi battaniye, branda ve naylonlarla korumakta buldu. Araçlar sokaklarda bu tür örtülerle korunuyor.

Binaların saçaklarında biriken karların eriyip tekrar donması sonucu oluşan buz sarkıtlarının boyu 3 metreyi geçerek adeta dev mızrakları andırıyor. Bu görüntüler ilçedeki soğuğun şiddetini gözler önüne seriyor.

Bölge sakinlerinden Suat Arslan durumu, "Binaların çatısında bir metre kar, altında dev sarkıtlar var. Araçlarımız çalışsın diye mecbur poşetle, battaniyeyle korumaya çalışıyoruz" sözleriyle özetledi.

Karla mücadele ekipleri de zorlu hava koşullarına rağmen teyakkuzda. Ekipler, yolları açık tutmak için dondurucu soğuğa karşı amansız bir mesai yürütüyor.

