Sakarya'da Jandarma Operasyonunda 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sakarya jandarmasının Karapürçek ve Hendek'te 15 Ocak'tan bu yana yaptığı denetimde 32 düzensiz göçmen yakalandı; 3 şüpheli ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:30
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:50
Operasyon ve Gözaltılar

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında 15 Ocak'tan bu yana Karapürçek ve Hendek ilçelerinde denetimler gerçekleştirdi.

İşletmelerde ve şüpheli araçlarda yapılan kontrollerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

