Sakarya'da Jandarma Operasyonunda 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sakarya jandarmasının Karapürçek ve Hendek'te 15 Ocak'tan bu yana yaptığı denetimde 32 düzensiz göçmen yakalandı; 3 şüpheli ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.