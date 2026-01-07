Antalya Kepez'te Apartman Dairesinde Yangın — İtfaiye Söndürdü

Kepez Kültür Mahallesi'nde 5 katlı binanın 2’nci katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; maddi hasar var, yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 01:57
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 01:57
Antalya Kepez'te Apartman Dairesinde Yangın — İtfaiye Söndürdü

Antalya Kepez'te Apartman Dairesinde Yangın

İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Antalya'nın Kepez ilçesindeki 5 katlı bir apartmanın 2’nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kültür Mahallesi 3815 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairede henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE 5 KATLI BİR APARTMANIN 2’NCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN...

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE 5 KATLI BİR APARTMANIN 2’NCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLURKEN, OLAYDA YARALANAN OLMADI.

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE 5 KATLI BİR APARTMANIN 2’NCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de polise çarpıp kaçan sürücü yakalandı: 1’i polis, 2 yaralı
2
Antalya Kepez'te Apartman Dairesinde Yangın — İtfaiye Söndürdü
3
Soma'da Jandarmadan Operasyon: 302 Sentetik Ecza Ele Geçirildi, 1 Tutuklu
4
Yüksekova'da Buzlanma: Köprüden Düşen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı
5
Aksaray'da 5 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı
6
Van Bahçesaray'da KOAH ve Kalp Hastası Kadına Seferberlik
7
Tokat Erbaa'da Otobüste 5 Kaçak Göçmen Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları