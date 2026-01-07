Antalya Kepez'te Apartman Dairesinde Yangın — İtfaiye Söndürdü

Antalya Kepez'te Apartman Dairesinde Yangın

İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Antalya'nın Kepez ilçesindeki 5 katlı bir apartmanın 2’nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kültür Mahallesi 3815 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairede henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

