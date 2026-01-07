Gaziosmanpaşa'da avize atölyesi deposunda yangın — İtfaiye balyozla müdahale etti

Tek katlı depoda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; olay havadan görüntülendi.

Gaziosmanpaşa Yenimahalle Galeri Caddesi'nde bulunan tek katlı avize atölyesinin deposunda saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Ortalığı yoğun duman kaplarken, ekipler yangını söndürmek için hızla çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri, deponun duvarını balyoz yardımıyla kırarak içeriye müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Söndürme çalışmaları ve dumanın yükseldiği depo ile itfaiye ekiplerinin balyozla müdahale anları havadan görüntülendi.

Sercan Aslan isimli vatandaş, "Baktık dumanlar çıkıyor. Biz bir şey yapamadığımız için koştuk kapıları açtık. İtfaiyeci arkadaşlar geldi. Yetiştiler bir anda olan bir şey. Son dakikada tutuştu. Depo olarak kullanılıyor. Kimse kullanmıyor sürekli girilmiyor. Kapılar kapalıydı biz açtık" dedi.

