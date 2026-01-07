Tokat Erbaa'da şase numarası ve parça değişimine operasyon: 1 tutuklama

Tokat Erbaa'da şase numaralarının silindiği ve farklı araç parçalarının birleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 17:36
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:36
3 gözaltı, 1 tutuklama

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir oto kaporta iş yerinde şase numaralarının silindiği ve farklı araçlara ait ön ile arka kısımların birleştirildiği yönünde ihbar aldı.

İhbar üzerine iş yerine düzenlenen operasyonla iş yeri sahipleri gözaltına alındı. Soruşturmanın, şüphelilerin Erbaa Adliyesinde görevli bir memura sattıkları aracın ön ve arka kısımlarının farklı araçlara ait olduğunun anlaşılması ve yapılan şikâyet üzerine başlatıldığı bildirildi.

Gözaltına alınan E.G., E.G. ve E.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından Erbaa Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemece baba E.G. ve oğlu E.G. serbest bırakılırken, Emre G. tutuklanarak Tokat Çamlıbel Cezaevi'ne gönderildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

