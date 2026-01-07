Gaziosmanpaşa'da iş yerinde yangın — İtfaiye duvarı balyozla kırdı

Gaziosmanpaşa’da saat 15.30 sıralarında bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri duvarı balyozla kırarak müdahale etti; anlar dron kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 17:29
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:29
Gaziosmanpaşa'da iş yerinde yangın — İtfaiye duvarı balyozla kırdı

Gaziosmanpaşa'da iş yerinde yangın: İtfaiye duvarı balyozla kırdı

Gaziosmanpaşa’da bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiyecilerin yangına müdahalesi sürüyor; ekiplerin duvarı balyozla kırarak çalışma yapması dron kamerasına yansıdı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre Gaziosmanmaşa Yenimahalle’deki bir iş yerinde saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiyeciler duvarı kırarak yangına müdahale ederken, ekiplerin çalışması sürüyor.

Gaziosmanpaşa'da iş yerinde yangın çıktı, itfaiye ekipleri duvarı balyozla kırarak yangına...

Gaziosmanpaşa'da iş yerinde yangın çıktı, itfaiye ekipleri duvarı balyozla kırarak yangına müdahale etti

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Son 1 Haftada 753 Kişi Yakalandı
2
İnegöl'de yaya geçidinde kaza: 2 kadın yaralandı
3
Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı - 2 Yaralı
4
İzmir'de Bostanlı ve Karşıyaka Vapur Seferleri İptal Edildi
5
Kırşehir’de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 1 Tutuklama
6
Samsun’da 200 bin TL’lik nitelikli yağma iddiası: 4 şüpheli adliyede
7
Gold Emlak dolandırıcılığı: Nevşehir'de iki sanığa 305'er yıl 7 ay hapis

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları