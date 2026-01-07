Gaziosmanpaşa'da iş yerinde yangın: İtfaiye duvarı balyozla kırdı

Gaziosmanpaşa’da bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiyecilerin yangına müdahalesi sürüyor; ekiplerin duvarı balyozla kırarak çalışma yapması dron kamerasına yansıdı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre Gaziosmanmaşa Yenimahalle’deki bir iş yerinde saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiyeciler duvarı kırarak yangına müdahale ederken, ekiplerin çalışması sürüyor.

