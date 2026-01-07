İzmir'de Bostanlı ve Karşıyaka Vapur Seferleri İptal Edildi

İzmir'de etkili olan güney yönlü olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle kent içi deniz ulaşımında aksama yaşandı. İZDENİZ yetkilileri, bazı hatlarda seferlerin durdurulduğunu duyurdu.

Hangi seferler etkilendi?

Yapılan açıklamaya göre, saat 16.00 itibarıyla Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerini kullanan Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur seferleri karşılıklı olarak durduruldu ve iptal edildi.

İZDENİZ'in açıklaması

İZDENİZ tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bostanlı ve Karşıyaka İskelelerini etkileyen güney yönlü olumsuz hava ve deniz şartları nedeni ile saat 16.00 itibari ile Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Yolcuların güncel sefer ve duyurular için İZDENİZ resmi açıklamalarını takip etmeleri önem taşıyor.

İZMİR'DE ETKİLİ OLAN GÜNEY YÖNLÜ OLUMSUZ HAVA VE DENİZ KOŞULLARI NEDENİYLE BOSTANLI VE KARŞIYAKA HATLARINDAKİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ.