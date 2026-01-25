Antalya Kepez'te Elektrik Kaynaklı Yangın: Mehmet E. Komşuları Tarafından Kurtarıldı

Antalya Kepez'te elektrik aksamından çıkan yangın, komşuların ihbarı ve itfaiye müdahalesiyle söndürüldü; ev sahibi Mehmet E. tedbir amaçlı ambulansta kontrol edildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:01
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:01
Antalya Kepez'te Elektrik Kaynaklı Yangın: Mehmet E. Komşuları Tarafından Kurtarıldı

Antalya Kepez'te elektrik aksamından çıkan yangın komşuların ihbarıyla söndürüldü

Olay, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2240 Sokak üzerinde meydana geldi. Mehmet E. isimli vatandaşın tek başına yaşadığı zemin kat dairesinde, elektrik aksamından kaynaklı küçük çaplı bir yangın çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Hızlı müdahale yangının büyümesini önledi

Kısa sürede olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere anında müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Dairede küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Ev sahibi tedbir amaçlı kontrol edildi

Evde tek başına yaşayan Mehmet E., komşuları tarafından dışarı çıkartıldı. Herhangi bir yaralanma tespit edilmeyen Mehmet E., tedbir amaçlı ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yaşlı adamı komşuları evden çıkardı, yangın ucuz atlatıldı

Yaşlı adamı komşuları evden çıkardı, yangın ucuz atlatıldı

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çınar'da Kayıp Şizofreni Hastası Nimet Kılıç İçin Arama 4’üncü Günde
2
Yozgat'ta Yaylada Mahsur Kalan Vatandaş AFAD ve Jandarma Ekiplerince Kurtarıldı
3
Gaziantep'te Kesinleşmiş 10'ar Yıl Hapisle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
4
İnegöl’de Alkollü Sürücü ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Kovalamaca Sonrası Kaza ile Yakalandı
5
Gaziantep'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Tüfek, 8 Tabanca, 5 Gözaltı
6
Kulu’da Kontrolden Çıkan Kamyonet Devrildi — Sürücü Yaralanmadı
7
Gaziantep'te cezaevi arkadaşı tarafından bıçaklandı: Berat A. (22) öldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları