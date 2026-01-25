Antalya Kepez'te Elektrik Kaynaklı Yangın: Mehmet E. Komşuları Tarafından Kurtarıldı

Antalya Kepez'te elektrik aksamından çıkan yangın komşuların ihbarıyla söndürüldü

Olay, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2240 Sokak üzerinde meydana geldi. Mehmet E. isimli vatandaşın tek başına yaşadığı zemin kat dairesinde, elektrik aksamından kaynaklı küçük çaplı bir yangın çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Hızlı müdahale yangının büyümesini önledi

Kısa sürede olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere anında müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Dairede küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Ev sahibi tedbir amaçlı kontrol edildi

Evde tek başına yaşayan Mehmet E., komşuları tarafından dışarı çıkartıldı. Herhangi bir yaralanma tespit edilmeyen Mehmet E., tedbir amaçlı ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yaşlı adamı komşuları evden çıkardı, yangın ucuz atlatıldı