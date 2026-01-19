Edirne'de Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama

Polis ekipleri, yüksek faizle borç verip mağduriyet oluşturan çete üyesi şüphelilere baskın düzenledi

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonu, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri gerçekleştirdi. Soruşturmada, paraya ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek faiz karşılığında borç verildiği ve karşılığında yüksek meblağlarda senet imzalatıldığı tespit edildi.

İncelemelerde şüphelilerin bu yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri ve haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 56 adet 9.19 mm fişek ve çok sayıda senet ele geçirildi. Operasyonda toplam 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

