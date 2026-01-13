Erzincan Valisi Aydoğdu’dan Yaralı Polis Memurlarına Hastane Ziyareti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, trafik kazasında yaralanan iki polis memurunu Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek sağlık durumlarını inceledi.

Ziyarette sağlık durumu ve tedavi süreci ele alındı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ile birlikte, Bölge Trafik Müdürlüğünde görevliyken trafik kazası geçirerek yaralanan iki polis memurunu Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Ziyarette, yaralı polislerin sağlık durumuna ilişkin bilgiyi hastane Başhekimi Ufuk Kuyrukluyıldız ile görevli doktorlardan alan Vali Aydoğdu, polis memurlarına geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil şifalar diledi.

Vali Aydoğdu, polislere ilişkin değerlendirmesinde genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti. Vali Aydoğdu, ziyaret sırasında, "Polislerimizin çok şükür hayati bir tehlikesi yok. Tedavi süreçleri yakından takip ediliyor. İnşallah en kısa sürede taburcu olacaklar. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, yaralı personelin tedavi süreçlerinin takip edilmesi ve yetkililer arasındaki koordinasyonun sağlanmasına yönelik bilgi alışverişiyle son buldu.

