DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.771.646,96 -0,47%

Samsun'da Park Halindeki Otomobil Kül Oldu: Sahibi Şüphelinin Bulunmasını İstedi

Samsun İlkadım'da Rasim Akbaş'a ait park halindeki otomobil gece çıkan yangında tamamen yanarken, sahibi olayı gerçekleştiren kişinin bulunmasını istedi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 17:14
Samsun'da Park Halindeki Otomobil Kül Oldu: Sahibi Şüphelinin Bulunmasını İstedi

Samsun'da Park Halindeki Otomobil Gece Yarısı Kül Oldu

Olayın Seyri

Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde, Rasim Akbaş'a ait park halindeki otomobil gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobilden geriye tamamen yanmış bir demir yığını kaldı.

Araç Sahibinin Açıklaması

Araç sahibi Rasim Akbaş, kimseyle husumeti olmadığını belirterek yaşananları şöyle anlattı: 'Komşuların sesleri üzerine uyandık, araç yanıyor dediler. Aşağı indiğimizde aracımızın alev alev yandığını gördük. Kimseyle bir husumetimiz yok, aracımın bakımını da yeni yaptırmıştım.' Akbaş, komşuların 'yanlış aracı yaktın' diye bir kişinin bağırdığını duymasının ardından, başka bir araç yakılmak istenirken kendi aracının hedef alınmış olabileceğini düşündüğünü söyledi ve 'Aracımı yakan kişinin bir an önce bulunmasını istiyorum, davacı ve şikâyetçiyim' dedi.

Soruşturma ve İnceleme

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek ve olaya karışan şüphelileri tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı. Olayla ilgili inceleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİL ÇIKAN YANGINDA TAMAMEN...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİL ÇIKAN YANGINDA TAMAMEN YANARKEN, ARAÇ SAHİBİ OLAYI GERÇEKLEŞTİREN KİŞİNİN BULUNMASINI İSTEDİ.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİL ÇIKAN YANGINDA TAMAMEN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Yılbaşı Denetimleri: 2 bin 990 Kişi Sorgulandı, 8 Gözaltı
2
Tekirdağ Muratlı'da Vinçli Kamyonun Çarptığı Plaka Tanıma Direği Yenilendi
3
Samsun'da Park Halindeki Otomobil Kül Oldu: Sahibi Şüphelinin Bulunmasını İstedi
4
Samsun'da Yılbaşı Öncesi Alkollü İçecek Denetimleri Sıkılaştırıldı
5
Samsun’da Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
6
Şanlıurfa'da Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu: 11 Tutuklama
7
Lazkiye ve Tartus'ta Şiddetli Protestolar: 1’i Güvenlik Görevlisi 3 Kişi Hayatını Kaybetti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti