Samsun'da Park Halindeki Otomobil Kül Oldu: Sahibi Şüphelinin Bulunmasını İstedi

Samsun'da Park Halindeki Otomobil Gece Yarısı Kül Oldu

Olayın Seyri

Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde, Rasim Akbaş'a ait park halindeki otomobil gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobilden geriye tamamen yanmış bir demir yığını kaldı.

Araç Sahibinin Açıklaması

Araç sahibi Rasim Akbaş, kimseyle husumeti olmadığını belirterek yaşananları şöyle anlattı: 'Komşuların sesleri üzerine uyandık, araç yanıyor dediler. Aşağı indiğimizde aracımızın alev alev yandığını gördük. Kimseyle bir husumetimiz yok, aracımın bakımını da yeni yaptırmıştım.' Akbaş, komşuların 'yanlış aracı yaktın' diye bir kişinin bağırdığını duymasının ardından, başka bir araç yakılmak istenirken kendi aracının hedef alınmış olabileceğini düşündüğünü söyledi ve 'Aracımı yakan kişinin bir an önce bulunmasını istiyorum, davacı ve şikâyetçiyim' dedi.

Soruşturma ve İnceleme

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek ve olaya karışan şüphelileri tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı. Olayla ilgili inceleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİL ÇIKAN YANGINDA TAMAMEN YANARKEN, ARAÇ SAHİBİ OLAYI GERÇEKLEŞTİREN KİŞİNİN BULUNMASINI İSTEDİ.