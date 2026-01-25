Düzce'de Ambulans Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Düzce’de Kuzey Çevre Yolu AFAD Kavşağı'nda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen ambulansta 2 kişi yaralandı; yaralılar Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:41
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:41
Düzce'de Ambulans Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Düzce'de Ambulans Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Kuzey Çevre Yolu AFAD Kavşağı'nda kaza

Düzce'de, Kuzey Çevre Yolu AFAD Kavşağı geçildikten sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir ambulans kontrolden çıkarak yolun sağ şeridinde devrildi.

Kaza, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde özel bir hastaneye ait olduğu öğrenilen C.T. idaresindeki 34 JY 7510 plakalı ambulansın refüjü çevreleyen bariyerlere çarpıp savrulmasıyla meydana geldi.

Olayın ardından polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü C.T. ile ambulansta görevli sağlık personeli Ç.A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kazada ambulansta hasta bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce’de ambulans devrildi: 2 Kişi Yaralı

Düzce’de ambulans devrildi: 2 Kişi Yaralı

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta Köprüden Uçan Otomobil Kazası: Ağır Yaralı Hayatını Kaybetti
2
Ankara Elmadağ’da Tırın Kepçesi Köprüye Takıldı, Yola Düştü
3
Bandırma'da Sisli Yolda Tır Dorsesine Çarpan İki Otomobil: 8 Yaralı
4
Şişli'de Kesik Baş Cinayetinde Şüpheliler İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı
5
Burdur Bucak'ta Otomobil Uçuruma Düştü — 1 Yaralı
6
Bakırköy’de Yakalandı: 11 Yıl 7 Ay Hapisle Aranan M.S.
7
Küçükçekmece'de Çatı Katından Düşen Adem Güder Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları