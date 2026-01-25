Düzce'de Ambulans Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
Kuzey Çevre Yolu AFAD Kavşağı'nda kaza
Düzce'de, Kuzey Çevre Yolu AFAD Kavşağı geçildikten sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir ambulans kontrolden çıkarak yolun sağ şeridinde devrildi.
Kaza, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde özel bir hastaneye ait olduğu öğrenilen C.T. idaresindeki 34 JY 7510 plakalı ambulansın refüjü çevreleyen bariyerlere çarpıp savrulmasıyla meydana geldi.
Olayın ardından polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü C.T. ile ambulansta görevli sağlık personeli Ç.A. yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kazada ambulansta hasta bulunmadığı belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce’de ambulans devrildi: 2 Kişi Yaralı