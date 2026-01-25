Edirne'de Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çıktı — Kaza Anı Kamerada

Edirne'de kontrolden çıkan 34 NTT 021 plakalı otomobil orta refüje çıkarak elektrik direğine çarptı; sürücü Y.C. yara almadan kurtuldu. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:43
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:43
Edirne'de Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çıktı — Kaza Anı Kamerada

Edirne'de Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çıktı

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasında

Edirne'de kontrolden çıkan bir otomobilin orta refüje çıkarak kaza yapma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Y.C. idaresindeki 34 NTT 021 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıktı.

Araç, çevredeki bir elektrik direğine çarparak durabildi ve olayda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Sürücü Y.C., kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kayda geçirildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı; kazaya karışan araç daha sonra çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

Otomobilin refüje çıktığı anlar kamerada

Otomobilin refüje çıktığı anlar kamerada

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta Köprüden Uçan Otomobil Kazası: Ağır Yaralı Hayatını Kaybetti
2
Ankara Elmadağ’da Tırın Kepçesi Köprüye Takıldı, Yola Düştü
3
Bandırma'da Sisli Yolda Tır Dorsesine Çarpan İki Otomobil: 8 Yaralı
4
Şişli'de Kesik Baş Cinayetinde Şüpheliler İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı
5
Burdur Bucak'ta Otomobil Uçuruma Düştü — 1 Yaralı
6
Bakırköy’de Yakalandı: 11 Yıl 7 Ay Hapisle Aranan M.S.
7
Küçükçekmece'de Çatı Katından Düşen Adem Güder Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları