Edirne'de Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çıktı — Kaza Anı Kamerada

Edirne'de Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çıktı
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasında
Edirne'de kontrolden çıkan bir otomobilin orta refüje çıkarak kaza yapma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Kaza, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Y.C. idaresindeki 34 NTT 021 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıktı.
Araç, çevredeki bir elektrik direğine çarparak durabildi ve olayda büyük çapta maddi hasar oluştu.
Sürücü Y.C., kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kayda geçirildi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı; kazaya karışan araç daha sonra çekiciyle bölgeden kaldırıldı.
Otomobilin refüje çıktığı anlar kamerada