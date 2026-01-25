Alanya'da avokado hırsızlığı: 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Olayın Detayları

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir avokado bahçesinde gece saat 03.00 sıralarında hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri müdahale etti. Olay, Okurcalar Mahallesinde gerçekleşti.

Bahçe sahibi M.İ., evine yakın bulunan avokado bahçesinde gece saatlerinde fener ışığı gördü ve şüphelenerek Alanya İncekum Jandarma Karakol Komutanlığına ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, bahçede hırsızlık yapıldığını ve şüphelilerin kaçtığını tespit etti.

Jandarmayı fark eden şüphelilerin, bahçeden topladıkları avokadoları ve geldikleri aracı bırakıp kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Ekiplerin başlattığı geniş çaplı arama çalışması sonucu kaçan şüpheliler kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, bahçeden yaklaşık 20 çuval avokado toplandığı ve çalınan avokadoların tahmini değerinin 500 bin TL olduğu belirlendi.

Gözaltı ve Adli İşlem

Gözaltına alınan Ç.Ş, T.T. ve M.G. adlı 3 şüpheli, sabah saatlerinde Alanya İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesine sevk edildi.

