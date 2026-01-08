Antalya Kepez'te Otomobil Yağmur Suyu Kanalına Uçtu — Sürücü Yaralanmadı

Antalya Kepez'te Otomobil Yağmur Suyu Kanalına Uçtu

Kazayı Sürücü Yaralanmadan Atlattı

Antalya'da yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, refüje çarpıp yağmur suyu tahliye kanalına düştü. Olay, saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Elmalılı Hamdi Yazır Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kaza yapan aracın sürücüsünün İbrahim S. olduğu, kazaya karışan otomobilin plakasının 07 LOVZ 25 olduğu belirtildi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sürücü araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerine durumunun iyi olduğunu söyleyen İbrahim S., hastaneye gitmek istemediğini belirtti; kazayı yara almadan atlattı.

Otomobil vinç yardımıyla kanaldan çıkartılarak çekiciye yüklendi. Olayla ilgili olarak ekiplerce inceleme başlatıldı.

ANTALYA’DA YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN OTOMOBİL YAĞMUR SUYU TAHLİYE KANALINA UÇTU. OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAZAYI ŞANS ESERİ YARA ALMADAN ATLATTI.