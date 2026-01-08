Antalya Kepez'te Otomobil Yağmur Suyu Kanalına Uçtu — Sürücü Yaralanmadı

Antalya Kepez'te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 07 LOVZ 25 plakalı otomobil refüje çarpıp yağmur suyu tahliye kanalına uçtu; sürücü İbrahim S. yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:13
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:40
Antalya'da yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, refüje çarpıp yağmur suyu tahliye kanalına düştü. Olay, saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Elmalılı Hamdi Yazır Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kaza yapan aracın sürücüsünün İbrahim S. olduğu, kazaya karışan otomobilin plakasının 07 LOVZ 25 olduğu belirtildi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sürücü araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerine durumunun iyi olduğunu söyleyen İbrahim S., hastaneye gitmek istemediğini belirtti; kazayı yara almadan atlattı.

Otomobil vinç yardımıyla kanaldan çıkartılarak çekiciye yüklendi. Olayla ilgili olarak ekiplerce inceleme başlatıldı.

