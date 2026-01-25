Antalya Kepez'te Zemin Kat Yangını: Komşular Yaşlı Adamı Kurtardı

Antalya Kepez'te zemin kattaki elektrik kaynaklı yangında komşular, yalnız yaşayan Mehmet E.'yi kurtardı; itfaiye söndürdü, tahkikat başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:10
Olayın Detayları

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın, çevre sakinlerinin hızlı müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında evde yalnız yaşayan Mehmet E. komşuları tarafından evden çıkarıldı.

Olay, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2240 Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, dairede elektrik kaynaklı küçük çaplı bir yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, dairede küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Komşuların zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Mehmet E., tedbir amaçlı olarak olay yerindeki ambulans ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

