Antalya Kepez'te Zemin Kat Yangını: Komşular Yaşlı Adamı Kurtardı

Olayın Detayları

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın, çevre sakinlerinin hızlı müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında evde yalnız yaşayan Mehmet E. komşuları tarafından evden çıkarıldı.

Olay, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2240 Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, dairede elektrik kaynaklı küçük çaplı bir yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, dairede küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Komşuların zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Mehmet E., tedbir amaçlı olarak olay yerindeki ambulans ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı.

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE BİR İKAMETİN ZEMİN KATINDA ELEKTRİK AKSAMINDAN KAYNAKLI ÇIKAN KÜÇÜK ÇAPLI YANGIN KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU. YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.