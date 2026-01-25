Karaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Yaralanmadı

Karaman'da Gevher Hatun Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yara almadan kurtuldu; polis inceleme yaptı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:57
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:57
Olayın Detayları

Kaza, Gevher Hatun Mahallesi 1782. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.Ş. idaresindeki 70 DH 606 plakalı motosiklet ile T.Y. yönetimindeki 33 VB 471 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, motosiklet sürücüsünün kazayı herhangi bir yara almadan atlattığı tespit edildi.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

KARAMAN’DA OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI.

