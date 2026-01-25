Karaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Yaralanmadı

Olayın Detayları

Kaza, Gevher Hatun Mahallesi 1782. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.Ş. idaresindeki 70 DH 606 plakalı motosiklet ile T.Y. yönetimindeki 33 VB 471 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, motosiklet sürücüsünün kazayı herhangi bir yara almadan atlattığı tespit edildi.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

