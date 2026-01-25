Edirne'de Otomobil Refüje Çıktı — Kaza Anı Kamerada

Edirne'de Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Parkı kavşağı yakınında 34 NTT 021 plakalı otomobil refüje çıkarak elektrik direğine çarptı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:57
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 13:07
Edirne'de Otomobil Refüje Çıktı — Kaza Anı Kamerada

Edirne'de Otomobil Refüje Çıktı — Kaza Anı Kamerada

Kazanın Detayları

Edirne’de, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı kavşağı yakınlarında bir otomobilin refüje çıkarak kaza yapması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, sürücü Y.C. yönetimindeki 34 NTT 021 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Araç, bölgede bulunan bir elektrik direğine çarparak durdu ve büyük çapta maddi hasar gördü.

Kaza anı anbean güvenlik kamerasına kaydedildi; görüntüler olayın oluş şeklini net biçimde ortaya koyuyor. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra, kaza yapan araç çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

Y.C. olayda yara almadan kurtuldu.

OTOMOBİLİN REFÜJE ÇIKTIĞI ANLAR KAMERADA

OTOMOBİLİN REFÜJE ÇIKTIĞI ANLAR KAMERADA

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta Köprüden Uçan Otomobil Kazası: Ağır Yaralı Hayatını Kaybetti
2
Ankara Elmadağ’da Tırın Kepçesi Köprüye Takıldı, Yola Düştü
3
Bandırma'da Sisli Yolda Tır Dorsesine Çarpan İki Otomobil: 8 Yaralı
4
Şişli'de Kesik Baş Cinayetinde Şüpheliler İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı
5
Burdur Bucak'ta Otomobil Uçuruma Düştü — 1 Yaralı
6
Bakırköy’de Yakalandı: 11 Yıl 7 Ay Hapisle Aranan M.S.
7
Küçükçekmece'de Çatı Katından Düşen Adem Güder Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları