Edirne'de Otomobil Refüje Çıktı — Kaza Anı Kamerada

Kazanın Detayları

Edirne’de, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı kavşağı yakınlarında bir otomobilin refüje çıkarak kaza yapması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, sürücü Y.C. yönetimindeki 34 NTT 021 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Araç, bölgede bulunan bir elektrik direğine çarparak durdu ve büyük çapta maddi hasar gördü.

Kaza anı anbean güvenlik kamerasına kaydedildi; görüntüler olayın oluş şeklini net biçimde ortaya koyuyor. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra, kaza yapan araç çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

Y.C. olayda yara almadan kurtuldu.

OTOMOBİLİN REFÜJE ÇIKTIĞI ANLAR KAMERADA