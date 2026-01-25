Balıkesir'de Çatıda Tehlike: Polis ve İtfaiye G.D.'yi Kurtardı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde, G.D. isimli şahıs yaşadığı binanın önce balkonuna ardından çatısına çıktı. Daha sonra bitişikte bulunan binanın çatısına geçen şahıs çevrede paniğe yol açtı.

Müdahale ve Kurtarma

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, atlama riskine karşı binanın önüne atlama yastığı açtı.

Çatı üzerinde bulunan G.D., olay sırasında iki kez düşme tehlikesi yaşadı. Polis ve itfaiye ekiplerinin ortak müdahalesiyle şahıs etkisiz hale getirilerek çatıdan indirildi.

Gözaltı ve İnceleme

Olayın ardından G.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

