Düzce'de Ambulans Devrildi: 2 Yaralı

Düzce'de Kuzey Çevre Yolu AFAD Kavşağı'nda 34 JY 7510 plakalı ambulansın devrilmesi sonucu sürücü C.T. ile sağlık personeli Ç.A. yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:55
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 13:08
Kaza ve müdahale

Düzce'de meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Zonguldak’ın Ereğli ilçesine ait, C.T. idaresindeki 34 JY 7510 plakalı ambulans, Kuzey Çevre Yolu AFAD Kavşağını geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi.

Olay yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü C.T. ile ambulansta görevli sağlık personeli Ç.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sırasında ambulansta hasta bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

