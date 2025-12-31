DOLAR
Antalya-Konya Alacabel'de Kar Yağışı: Akseki-Seydişehir Yolu Açık Tutuluyor

Antalya-Konya Akseki-Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de başlayan kar yağışı nedeniyle ekipler yolun açık kalması için yoğun çalışma yürütüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 00:18
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 00:33
Antalya-Konya Alacabel'de Kar Yağışı: Akseki-Seydişehir Yolu Açık Tutuluyor

Antalya-Konya Alacabel'de Kar Yağışı Etkili

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda, bin 825 metre rakımlı Alacabel bölgesinde kar yağışı başladı ve ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Kar yağışı dün akşam saat 20.30 sıralarında başladı. Yağışın Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden başlayıp, Konya’nın Seydişehir İlçesine kadar devam ettiği bildirildi.

Ekipler yolun açık kalması için seferber oldu

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, Antalya ile Konya arasındaki ulaşımı sağlamak için Alacabel’de yolun kapanmaması adına hummalı çalışma başlattı. Çok sayıda iş makinesi ile kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütülüyor.

Bölgede kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Karayolları Alacabel ekipleri, bu yolu kullanacak sürücüleri yanlarında her ihtimale karşı zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, ekipler ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kırsal mahallelerde de etkili

Öte yandan Akseki’nin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde de kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

